Lucknow News: क्लच ने काम करना किया बंद, चलती एसयूवी में लगी आग

थाना प्रभारी रवींद्र ने बताया कि रायबरेली में बछरावां के नींवा गांव निवासी सत्यदेव सिंह बहन गीता के साथ सोमवार को एसयूवी से लखनऊ आ रहे थे। एसयूवी सत्यदेव चला रहे थे। दोनों दोपहर करीब 1:30 बजे निगोहां के लालपुर गांव पहुंचे ही थे कि क्लच ने काम करना बंद कर दिया और बोनट से आग की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने एसयूवी किनारे लगाई लेकिन तब तक आग विकराल हो चुकी थी। फायर स्टेशन ऑफिसर (एफएसओ) पीजीआई माम चंद बडगूजर और निगोहां पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। एफएसओ पीजीआई ने बताया कि आग लगने का वास्तविक कारण जांच के बाद पता चल सकेगा।