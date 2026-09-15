Lucknow News: बैटरी डाउन, बीच सड़क बंद हुई सिटी बस

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बस चालक सोनू यादव के मुताबिक, उतरेटिया पार करने के बाद बस बंद होने लगी थी। उन्होंने बस को किनारे करने का प्रयास किया लेकिन बस पूरी तरह किनारे नहीं हो सकी और बीच सड़क पर बंद हो गई। चालक ने बताया कि बस में 16 यात्री सवार थे। सभी को दूसरी बस से गंतव्य के लिए भेजा गया। करीब तीन घंटे बाद टोचन कर बस को मौके से हटाया गया। इस दौरान यातायात भी प्रभावित रहा।

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तेलीबाग। मोहनलालगंज से दुबग्गा जा रही दुबग्गा डिपो की सिटी बस सोमवार दोपहर 12:15 बजे तेलीबाग चौराहे से पहले बैटरी डाउन होने से बीच सड़क पर बंद हो गई। इससे बस में सवार यात्रियों आक्रोशित हो गए।