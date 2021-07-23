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सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट शनिवार को

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 23 Jul 2021 02:22 PM IST

सार

सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार दोपहर तीन बजे तक जारी होंगे।
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परीक्षा रिजल्ट 2021
परीक्षा रिजल्ट 2021 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार दोपहर तीन बजे तक जारी होंगे।
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