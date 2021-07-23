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सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट शनिवार को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 23 Jul 2021 02:22 PM IST
सार
सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार दोपहर तीन बजे तक जारी होंगे।
परीक्षा रिजल्ट 2021
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार दोपहर तीन बजे तक जारी होंगे।
विस्तार
सीआईएससीई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के रिजल्ट शनिवार दोपहर तीन बजे तक जारी होंगे।