सांस लेना हुआ दुश्वार: दीपावली के अगले दिन ही हवा हुई बेहद खराब, रेड जोन में यूपी के सात शहर

दीपावली के बाद अगले दिन सोमवार यानी नौ नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ गई। आतिशबाजी और पटाखों के धुएं के असर से प्रदेश के सात शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार यानी रेड जोन में पहुंच गया जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर माना जाता है।

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