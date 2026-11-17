लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को लखनऊ में यह घोषणा करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से लिया गया है। हालांकि, पार्टी किस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी या अकेले लड़ेगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल, संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

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चिराग पासवान ने बताया कि दिसंबर से पार्टी प्रदेश में ‘चौखट-चौखट चिराग’ नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। इस अभियान के तहत, अलग-अलग जिलों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे और कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी की विचारधारा और नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंपी गई है। हाल ही में प्रयागराज में ‘यूथ बोले’ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से युवाओं की समस्याओं और उनकी आवाज को सुनने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान ने बताया कि दिसंबर से पार्टी प्रदेश में ‘चौखट-चौखट चिराग’ नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। इस अभियान के तहत, अलग-अलग जिलों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे और कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी की विचारधारा और नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंपी गई है। हाल ही में प्रयागराज में ‘यूथ बोले’ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से युवाओं की समस्याओं और उनकी आवाज को सुनने का प्रयास किया जा रहा है।