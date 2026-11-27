Lucknow News: बाल मेले में दिखा बच्चों का उत्साह
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ (डिस्ट्रिक्ट 312) की ओर से बृहस्पतिवार को अलीगंज स्थित चेतना संस्थान में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों ने खेलों में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की जिला चेयरमैन मधु कमानी, डिस्ट्रिक्ट एडीटर मधु भार्गव उपस्थित रहीं। क्लब की अध्यक्ष कविता अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट जाग्रति जालान, सचिव सीए पल्लवी अग्रवाल, आईएसओ पल्लवी रस्तोगी, एडिटर इंदु अग्रवाल और जोनल हेड स्मृता अग्रवाल का विशेष योगदान रहा।
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