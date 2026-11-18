लखनऊ। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सौ साल पूरे होने पर मंगलवार को पांच दिवसीय शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। पहले दिन निराला नगर स्थित रामकृष्ण मठ में देश-विदेश से आए संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। रामकृष्ण मठ व मिशन (बेलूर मठ) के अध्यक्ष स्वामी गौतमानंद भी समारोह में पहुंचे। सुबह मंदिर में उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों को आशीर्वाद दिया। उनके साथ लखनऊ मठ के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथानंद भी मौजूद रहे। शाम को शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों ने समारोह को खास बनाया। संतूर वादक पं. दिशारी चक्रवर्ती ने तबला वादक उस्ताद इल्मास हुसैन खान के साथ प्रस्तुति दी। इसके बाद मेवाती घराने के गायक पं. संजीव अभ्यंकर ने शास्त्रीय गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। समारोह 21 नवंबर तक चलेगा।

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