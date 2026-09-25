Lucknow News: पांच महिला टप्पेबाज को दौड़ाया, एक को पकड़ा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:12 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:12 AM IST
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लखनऊ। विभूतिखंड में बृहस्पतिवार को चिनहट के मटियारी निवासी सुमन की चेन लूटने वाली पांच महिला टप्पेबाजों को उनकी भतीजी गरीमा ने दौड़ा कर पकड़ लिया। करीब 15 मिनट तक गरिमा भिड़ी रहीं। आरोपियों ने जब उन्हें खुद पर हावी होते पाया तो उनमें से चार तो भाग निकलीं, मगर एक कुछ नहीं कर सकी। गरिमा ने एक आरोपी को विभूतिखंड थाने पहुंचाया। पुलिस ने पांचों पर प्राथमिकी दर्ज की।
गरिमा ने बताया कि कुछ दिन से ताई सुमन की तबीयत खराब थी। बृहस्पतिवार सुबह करीब 9.30 बजे वह ताई के साथ लोहिया अस्पताल जा रही थीं। आरोप है कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पहुंचने पर ताई उतरने लगीं, तभी ऑटो में पहले से सवार पांच टप्पेबाजों में से एक ने उनका पैर दबा दिया। दर्द के कारण ताई जैसे ही नीचे झुकीं तो दूसरी महिला ने उनकी चेन छीन ली। अफरा-तफरी मचने पर पांचों टप्पेबाज अपना बच्चा लिए वहां से भागने लगीं। इस पर गरिमा ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ी गई आरोपी ने अपना नाम गोरखपुर के बड़हलगंज की रहने वाली संध्या बताया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज देख रही हैं।
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गरिमा ने बताया कि कुछ दिन से ताई सुमन की तबीयत खराब थी। बृहस्पतिवार सुबह करीब 9.30 बजे वह ताई के साथ लोहिया अस्पताल जा रही थीं। आरोप है कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पहुंचने पर ताई उतरने लगीं, तभी ऑटो में पहले से सवार पांच टप्पेबाजों में से एक ने उनका पैर दबा दिया। दर्द के कारण ताई जैसे ही नीचे झुकीं तो दूसरी महिला ने उनकी चेन छीन ली। अफरा-तफरी मचने पर पांचों टप्पेबाज अपना बच्चा लिए वहां से भागने लगीं। इस पर गरिमा ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ी गई आरोपी ने अपना नाम गोरखपुर के बड़हलगंज की रहने वाली संध्या बताया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज देख रही हैं।
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