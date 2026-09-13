Lucknow News: भरवारा रेलवे क्राॅसिंग पर सीमेंट से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसी, छह ट्रेनें एक घंटे तक रहीं बाधित

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मामला उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ-बाराबंकी रेलखंड का है। शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर मरम्मत चल रही थी। इसके लिए भरवारा क्रॉसिंग के पास सड़क खोदी गई थी। काम पूरा नहीं होने के कारण शनिवार सुबह करीब सात बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली का पिछला पहिया खोदाई वाले हिस्से में धंस गया। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर अटक गई।ट्रैक पर ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों में अफरातफरी मच गई। सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ आने-जाने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनों को रास्ते में रोक दिया गया।मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, गोरखपुर इंटरसिटी, बाघ एक्सप्रेस समेत करीब आधा दर्जन ट्रेनें। इनमें से कई ट्रेनें एक घंटे से अधिक समय तक देरी की शिकार हुईं।रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली फंसने से जाम भी लग गया। क्राॅसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में स्कूली बच्चे और राहगीर भी फंसे रहे। रेलवे की टीम ने जेसीबी से सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रैक से हटवाया।Iभरवारा रेलवे क्राॅसिंग पर सड़क की मरम्मत चल रही थी। इससे ट्रैक्टर-ट्राॅली फंस गई और रूट बाधित हो गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य कराया गया।I