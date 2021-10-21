Lucknow News: डिवाइडर से टकराई कार, एक की मौत, दो घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। चौक में नक्खास फ्लाईओवर पर शनिवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार वजीरगंज के सिटी स्टेशन निवासी मो. अरशद (22) की मौत हो गई। उनके साथी नाका के मोतीनगर में रहने वाले कैफ और वजीरगंज के नबीउल्लाह रोड पर रहने वाले अब्दुल अली गंभीर रूप से घायल हो गए।
इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे अरशद व उनके दोस्त कार से हैदरगंज की ओर से चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और उनके घरवालों को घटना की जानकारी दी। डॉक्टरों ने अरशद को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे अरशद के घरवाले पोस्टमार्टम न कराने के लिए हंगामा करने लगे और बिना पोस्टमार्टम के ही शव अपने साथ ले गए। उधर, कैफ और अब्दुल को उनके घरवालों ने ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कराकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इंस्पेक्टर के अनुसार घटनास्थल का क्रिटिकल कॉरिडोर टीम और पुलिस ने निरीक्षण किया है। साक्ष्य संकलित किए गए हैं। अगर किसी के घरवाले तहरीर देते हैं तो जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त कार कब्जे में ली है।
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इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे अरशद व उनके दोस्त कार से हैदरगंज की ओर से चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और उनके घरवालों को घटना की जानकारी दी। डॉक्टरों ने अरशद को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे अरशद के घरवाले पोस्टमार्टम न कराने के लिए हंगामा करने लगे और बिना पोस्टमार्टम के ही शव अपने साथ ले गए। उधर, कैफ और अब्दुल को उनके घरवालों ने ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कराकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इंस्पेक्टर के अनुसार घटनास्थल का क्रिटिकल कॉरिडोर टीम और पुलिस ने निरीक्षण किया है। साक्ष्य संकलित किए गए हैं। अगर किसी के घरवाले तहरीर देते हैं तो जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त कार कब्जे में ली है।
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