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Lucknow News: डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पलटी कार, युवक की मौत, चार दोस्त घायल

Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
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Car hits divider and overturns into the other lane, one young man dies
हादसे में उत्कर्ष की हुई मौत। पलटी पड़ी कार।  
तेलीबाग। पीजीआई के कल्ली पश्चिम इलाके में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पलट गई। हादसे में कार चला रहे उत्कर्ष पांडेय (26) की मौत हो गई और उनके चार दोस्त घायल हो गए।
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रायबरेली के कोतवाली नगर के भइया रायपुर निवासी उत्कर्ष के फूफा सतीश द्विवेदी के मुताबिक, सभी युवक शनिवार को लखनऊ में एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कार से जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई। उत्कर्ष स्टीयरिंग में फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उत्कर्ष की मौत हो गई। घायल अनुराग शुक्ला (21), अर्पित त्रिपाठी (24), नीर शुक्ला (24) और सूरज त्रिपाठी (19) को उनके परिजन कमता स्थित अस्पताल ले गए। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने में खड़ा करा दिया गया है।
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इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

उत्कर्ष के पिता मनोज पांडेय निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। उत्कर्ष अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। हादसे की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बेटे को खोने के गम में मां रिंकी और पिता मनोज का रो-रोकर बुरा हाल है।

हादसे में उत्कर्ष की हुई मौत। पलटी पड़ी कार।  

हादसे में उत्कर्ष की हुई मौत। पलटी पड़ी कार।  

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