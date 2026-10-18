Lucknow News: डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पलटी कार, युवक की मौत, चार दोस्त घायल

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रायबरेली के कोतवाली नगर के भइया रायपुर निवासी उत्कर्ष के फूफा सतीश द्विवेदी के मुताबिक, सभी युवक शनिवार को लखनऊ में एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने कार से जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई। उत्कर्ष स्टीयरिंग में फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उत्कर्ष की मौत हो गई। घायल अनुराग शुक्ला (21), अर्पित त्रिपाठी (24), नीर शुक्ला (24) और सूरज त्रिपाठी (19) को उनके परिजन कमता स्थित अस्पताल ले गए। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने में खड़ा करा दिया गया है।इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहरामउत्कर्ष के पिता मनोज पांडेय निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। उत्कर्ष अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। हादसे की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बेटे को खोने के गम में मां रिंकी और पिता मनोज का रो-रोकर बुरा हाल है।