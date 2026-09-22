Lucknow News: खड़े डंपर से टकराई कार, दरोगा की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:43 AM IST
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सरोजनीनगर (लखनऊ)। दरोगा खेड़ा के पास सोमवार सुबह कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में कानपुर नगर के सनिगवां निवासी दरोगा सत्येंद्र सिंह (52) की मौत हो गई। वह अभी यूपी 112 लखनऊ मुख्यालय में तैनात थे। हादसा चालक को झपकी आने के कारण हुआ। घटना के बाद डंपर चालक भाग निकला।
इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे दरोगा सत्येंद्र कानपुर की ओर से कार से आ रहे थे। दरोगा खेड़ा के पास उन्हें झपकी आई और हादसा हो गया। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दरोगा को सरोजनीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की जानकारी दरोगा की पत्नी को दी गई। सत्येंद्र के परिवार में पत्नी अल्का सिंह और बेटा राज है।
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इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे दरोगा सत्येंद्र कानपुर की ओर से कार से आ रहे थे। दरोगा खेड़ा के पास उन्हें झपकी आई और हादसा हो गया। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दरोगा को सरोजनीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की जानकारी दरोगा की पत्नी को दी गई। सत्येंद्र के परिवार में पत्नी अल्का सिंह और बेटा राज है।
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