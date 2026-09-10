Lucknow News: पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर कारोबारी ने की थी आत्महत्या

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रीता के मुताबिक, रोहित की शादी 10 फरवरी 2018 को गोमतीनगर के विनीतखंड निवासी मनजीत कौर से हुई थी। दोनों का सात वर्षीय बेटा सक्षम है। मनजीत तीन साल से बेटे को लेकर मायके में रह रही है। आरोप है कि उसका दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी व उसकी बहन के बेटे हिमांशु शर्मा से प्रेम प्रसंग है। रोहित ने कई बार बेटे से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। पत्नी व हिमांशु की प्रताड़ना से तंग आकर रोहित ने आत्महत्या की। एसओ कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि सुसाइड नोट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।कैंट के मखनिया माहौल निवासी पेंट दुकानदार रोहित (33) का शव मंगलवार सुबह कैंट चौराहे स्थित उनकी दुकान में फंदे से लटका मिला था। वह सोमवार सुबह से लापता थे व उनकी गुमशुदगी कैंट थाने में दर्ज थी। मौके से पुलिस को रोहित का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें पत्नी से चल रहे विवाद का जिक्र है।