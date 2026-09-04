Lucknow News: कान्हा के स्वागत का बजट बढ़ा

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पूजन सामग्री की दुकानों पर बढ़ी कीमतों के बावजूद जन्माष्टमी की खरीदारी को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। निशातगंज पुल के नीचे पूजन सामग्री की दुकान लगाए अमित और राहुल सोनकर ने बताया कि तांबा और अन्य धातुओं के साथ कच्चे माल, कपड़े और परिवहन भाड़े की बढ़ी कीमतों का असर पूजन सामग्री पर पड़ा है। पिछले साल 1200 रुपये में बिकने वाला पालना इस बार 1800 रुपये का हो गया है।पोशाक से पालना तक बढ़ा खर्चजन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के श्रृंगार के लिए भी भक्तों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में भगवान की पोशाक 110 से 300 रुपये और राधा रानी के कपड़े 250 रुपये तक में उपलब्ध हैं। मुकुट 50 से 70 रुपये, पगड़ी 120 रुपये, माला 100 से 150 रुपये और बांसुरी 30 से 100 रुपये तक की खरीदी गई।दुकानदारों के मुताबिक तांबा, पीतल, कपड़े, परिवहन भाड़ा और अन्य सामग्री की कीमत बढ़ने से इस बार जन्माष्टमी की खरीदारी का कुल खर्च बढ़ा है। इसके बावजूद भक्त सुबह से देर शाम तक भगवान के जन्मोत्सव से संबंधित सामग्री खरीदते नजर आए।भगवान के स्वागत की सामग्री और उनके दामसामग्री कीमतराधा-कृष्ण की फ्रेम वाली फोटो 250-700 रुपयेमिट्टी की मूर्ति 30-100 रुपयेसिंहासन 150-250 रुपयेमाला 100-150 रुपयेमोरपंख 20 रुपयेडांडिया 150 रुपये