Lucknow News: युवती से मिलकर घर लौटे बीटेक छात्र ने की खुदकुशी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:58 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:58 AM IST
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लखनऊ। ठाकुरगंज के बालागंज स्थित सरदार नगर में बुधवार रात छात्र ईशान सिंह (22) ने आत्महत्या कर ली। बहन प्रिया ने एक युवती पर भाई को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
बहन ने बताया कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसकी दुबग्गा निवासी युवती से दोस्ती थी। बुधवार रात उसने भाई को कॉल कर 12 बजे बालागंज चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया था। बताया कि युवती ने भाई से मां की दी हुई अंगूठी ले ली और वापस चली गई। रात करीब तीन बजे पिता जब ईशान के कमरे में पहुंचे तो भाई का शव कमरे में पंखे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची ठाकुरगंज पुलिस ने छानबीन की और ईशान का फोन भी कब्जे में ले लिया। बहन प्रिया ने भाई की कॉल डिटेल के साथ मोबाइल में पड़ी वीडियो की जांच की मांग की। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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बहन ने बताया कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसकी दुबग्गा निवासी युवती से दोस्ती थी। बुधवार रात उसने भाई को कॉल कर 12 बजे बालागंज चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया था। बताया कि युवती ने भाई से मां की दी हुई अंगूठी ले ली और वापस चली गई। रात करीब तीन बजे पिता जब ईशान के कमरे में पहुंचे तो भाई का शव कमरे में पंखे के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची ठाकुरगंज पुलिस ने छानबीन की और ईशान का फोन भी कब्जे में ले लिया। बहन प्रिया ने भाई की कॉल डिटेल के साथ मोबाइल में पड़ी वीडियो की जांच की मांग की। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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