Lucknow News: साले को गोली मारने का आरोपी बहनोई गिरफ्तार

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एसीपी शकील अहमद के अनुसार, निसार ने पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष 2024 में इमरान को रुपये दिए थे। वह कई दिनों से रुपये वापस मांग रहा था। बुधवार रात नशे में दोनों के बीच कहासुनी हुई। गाली-गलौज और मारपीट के बाद निसार ने पिस्तौल से इमरान पर फायर कर दिया। गोली उसके दाहिने पैर में लगी थी। निसार ने पिस्टल एक कबाड़ कार में फेंक दी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को निसार की निशानदेही पर पिस्टल बरामद की। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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लखनऊ। पतौरा मोड़ पर साले इमरान अली को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने उसके बहनोई निसार अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी 0.32 बोर की पिस्तौल भी बरामद की।