समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के भाजपा को लेकर दिए गए बयान पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आजम खां और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा चाहे जितनी ताकत लगा ले, प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। सपा की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है और उसे उसी हिसाब से वोट मिलेंगे।

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ब्रजेश पाठक ने कहा कि आजम खां कुछ भी करें, लेकिन प्रदेश की जनता उनके पुराने बयानों को भूली नहीं है। आजम खां ने सत्ता में रहते हुए भारत माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को 'लैंड माफिया' कहा था। विज्ञापन 'सपा के शासन में गुंडों और माफिया को पाला-पोसा गया' ब्रजेश पाठक ने कहा कि आजम खां कुछ भी करें, लेकिन प्रदेश की जनता उनके पुराने बयानों को भूली नहीं है। आजम खां ने सत्ता में रहते हुए भारत माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को 'लैंड माफिया' कहा था। उपमुख्यमंत्री ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी सपा प्रदेश की सत्ता में रही, गुंडों और माफिया को संरक्षण दिया गया। सपा की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

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