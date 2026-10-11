Lucknow News: सई नदी में कूदे ग्राम प्रधान के पाैत्र का शव मिला

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इंस्पेक्टर कपिल गौतम के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे आश्रय घर से लगभग 200 मीटर दूर लतीफ नगर से रहीम नगर पड़ियाना जाने वाली सड़क पर बने सई नदी के पुल पर पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर एसडीआरएफ की तीन टीमों ने तलाश शुरू की। शुक्रवार को करीब चार किलोमीटर तक खोजबीन के बावजूद आश्रय का पता नहीं चला। अंधेरा होने के कारण शाम करीब 6:30 बजे अभियान रोकना पड़ा। शनिवार सुबह सात बजे फिर तलाश शुरू की गई। काफी देर तक शव नहीं मिलने पर आश्रय के भाई तरुण शुक्ला ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और गोताखोरों की तलाश पर भी सवाल उठाए। इस दौरान एसीपी ने उन्हें समझाकर शांत कराया।दोपहर करीब 1:15 बजे घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर नदी में तारों की बाड़ के बीच आश्रय का शव फंसा मिला। ग्रामीणों के मुताबिक, फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेतों में तारों की बाड़ लगाई गई है। पिछले कुछ दिनों से सई नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी आसपास के खेतों तक फैल गया था। इसी बाड़ में शव फंस गया था।