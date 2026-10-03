Lucknow News: गोमती नदी में मिला लापता युवक का शव, हत्या का आरोप

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पिता मोहम्मद रिजवान ने बताया कि शाहबान मछली बेचने का काम करता था। वह बुधवार को मछली बेचने के लिए अपने दो साथी भूरे और आदर्श के साथ मड़ियांव स्थित ताड़ी खाना मछली मंडी गया था। देर रात तक घर नहीं आने पर पत्नी मोना ने कॉल किया तो फोन बंद जा रहा था। मोना ने रिजवान को मामले की जानकारी दी। इसके बाद घरवालों ने खोजबीन शुरू की। रिजवान ने ताड़ी खाना मछली मंडी में दुकान लगाने वाले भाई लुकमान को फोन कर पूछा। लुकमान ने बताया कि शाहबान अपने दोस्त आदर्श एवं भूरे के साथ दुकान लगाने आया था और रात में 9:30 बजे दुकान बंद कर दी थी।दाहिनी आंख बाहर थी, सिर की हड्डी भी दिख रही थीपिता के मुताबिक शाहबान ने करीब 15 हजार रुपये की मछली बेची थी। शाहबान का पता नहीं चलने पर घरवालों ने मदेयगंज थाने में शिकायत की। इसके बाद शुक्रवार को गोमती नदी में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। घरवालों ने शव की पहचान शाहबान के रूप में की। शव के दोनों हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी एक हाथ में मोबाइल भी था। दाहिनी आंख बाहर थी एवं सिर की हड्डी भी दिखाई दे रही थी। आरोप है कि शाहबान के रुपये गायब हैं। शव के पास से केवल 1200 रुपये मिले हैं। पुलिस शाहबान के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।