Lucknow News: नगराम में नहर में उतराता मिला श्रमिक का शव

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थाना प्रभारी अंजनी ने बताया कि युवक की पहचान नगराम के हर्रई गांव निवासी विजय कुमार (25) के रूप में हुई। शव की पहचान विजय के पिता ने की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विजय के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। कलह के कारण कुछ दिन पहले उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर पर चोट लगना आया है। घरवालाें ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

नगराम। इलाके के शारदा सहायक हैदरगढ़ नहर में रविवार रात श्रमिक का शव उतराता मिला।