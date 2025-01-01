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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Body of a laborer found floating in a canal in Nagram

Lucknow News: नगराम में नहर में उतराता मिला श्रमिक का शव

Tue, 01 Sep 2026 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 01 Sep 2026 01:46 AM IST
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Body of a laborer found floating in a canal in Nagram
प्रतीकात्मक।
नगराम। इलाके के शारदा सहायक हैदरगढ़ नहर में रविवार रात श्रमिक का शव उतराता मिला।
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थाना प्रभारी अंजनी ने बताया कि युवक की पहचान नगराम के हर्रई गांव निवासी विजय कुमार (25) के रूप में हुई। शव की पहचान विजय के पिता ने की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विजय के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। कलह के कारण कुछ दिन पहले उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर पर चोट लगना आया है। घरवालाें ने कोई आरोप नहीं लगाया है।
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