Lucknow News: नाव बनी आवागमन का सहारा, वसूली का आरोप

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बंद मकानों के टूट रहे ताले

जलभराव और रोजी-रोटी की मजबूरी के कारण कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने पुलिस-प्रशासन से खाली मकानों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने और रात में जलभराव वाले इलाकों में होने वाली आवाजाही पर निगरानी रखने की मांग की है। जलभराव और रोजी-रोटी की मजबूरी के कारण कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने पुलिस-प्रशासन से खाली मकानों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने और रात में जलभराव वाले इलाकों में होने वाली आवाजाही पर निगरानी रखने की मांग की है।

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लखनऊ। जलभराव के चलते लोगों के आने-जाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाव चलाने वाले आवागमन के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से नावों के संचालन की निगरानी करने और कथित वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।