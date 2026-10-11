फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Blood-soaked body of blood collection agent found on boundary wall

Lucknow News: बाउंड्रीवॉल पर मिला ब्लड कलेक्शन एजेंट का खून से लथपथ शव

Sun, 11 Oct 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 11 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Blood-soaked body of blood collection agent found on boundary wall
प्रतीकात्मक।
बख्शी का तालाब। बन्नौर गांव की सड़क पर शुक्रवार रात ब्लड कलेक्शन एजेंट रितेश यादव (24) का खून से लथपथ शव एक प्लॉट की बाउंड्रीवॉल पर औंधे मुंह पड़ा मिला। उनकी स्कूटी प्लॉट के अंदर मिली। रितेश के भाई राहुल ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क हादसा मान रही है।
विज्ञापन

बन्नौर गांव निवासी राहुल ने बताया कि रितेश बख्शी का तालाब तहसील के पास एक पैथोलॉजी में काम करते थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे रितेश अपने चाचा कन्हैयालाल के साथ स्कूटी से किसी काम से निकले थे। चाचा आगे और रितेश पीछे चल रहे थे। रास्ते में चाचा कुछ खरीदारी करने लगे लेकिन रितेश वहां नहीं पहुंचे। संदेह होने पर चाचा पीछे लौटे तो गांव की सड़क किनारे प्लॉट की बाउंड्रीवॉल पर रितेश का शव पड़ा मिला।
विज्ञापन

बाउंड्रीवॉल पर खून के निशान नहीं मिलने पर उठाए सवाल
राहुल का कहना है कि बाउंड्रीवॉल करीब एक फीट ऊंची थी और उस पर खून के निशान नहीं थे। रितेश की घड़ी भी शव से करीब 15 फीट दूर पड़ी मिली। राहुल ने आशंका जताई कि उनके भाई की हत्या कर शव वहां रखा गया है। उनका तर्क है कि यदि किसी वाहन की टक्कर से रितेश बाउंड्रीवॉल पर गिरे होते तो दीवार भी क्षतिग्रस्त होती।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंस्पेक्टर संजय सिंह के मुताबिक, शुरुआती जांच में सड़क हादसे की आशंका सामने आई है। स्कूटी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला है। उसके पिछले हिस्से पर किसी भारी वाहन के सफेद पेंट के निशान भी मिले हैं। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों ने अभी तक लिखित तहरीर नहीं दी है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। रितेश के परिवार में पिता राजेश, मां सुरेखा व दो भाई हैं।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed