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पीजीआई के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के डॉ. मनीष दीक्षित और विभागाध्यक्ष डॉ. पीके प्रधान के निर्देशन में शोध होगा। टीम में मॉलीक्यूलर मेडिसिन एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के डॉ. लोकेंद्र शर्मा और न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉ. वेद प्रकाश मौर्य भी शामिल हैं। डॉ. मनीष ने बताया कि ट्यूमर के प्रकार के साथ उसकी जगह, फैलाव और इलाज का असर का भी पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि एंटीबॉडी ट्रेसर शरीर में पहुंचकर ट्यूमर से जुड़े खास संकेतों को पहचानेगा। इसके बाद पेट स्कैन में ट्यूमर की तस्वीर सामने आएगी।अभी ग्लियोब्लास्टोमा की पुष्टि और उसके स्वरूप का आकलन करने के लिए कई मामलों में बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। इसमें दिमाग से टिश्यू का नमूना लिया जाता है। यह प्रक्रिया जोखिम भरी हो सकती है। मरीज को इस जोखिम भरी प्रक्रिया से काफी हद तक बचाया जा सकेगा।डॉ. पीके प्रधान ने बताया कि ग्लियोब्लास्टोमा तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। ऑपरेशन के बाद भी इसके दोबारा होने का खतरा रहता है। नई जांच से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि इम्यूनोथेरेपी मरीज पर असर कर रही है या नहीं। दवा बेअसर होने पर डॉक्टर समय रहते इलाज बदल सकेंगे।पीजीआई में साइक्लोट्रॉन, रेडियोआइसोटोप निर्माण और रेडियोकेमिस्ट्री की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रोजेक्ट के तहत छोटे जानवरों के लिए पेट-सीटी की विशेष सुविधा भी विकसित की जाएगी। पहले जानवरों पर परीक्षण होगा। इसके बाद इंसानों में जांच की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।