LS Polls 2024: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता ने आकार लेना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे। दोनों नेता सपा कार्यालय पहुंचे। जहां उनका स्वागत करने के लिए अखिलेश यादव पहले से ही मौजूद थे।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Tejashwi Yadav arrive at the Samajwadi Party (SP) office in Lucknow, Uttar Pradesh. SP chief Akhilesh Yadav receives them.