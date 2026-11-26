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हालांकि, यह कोई वास्तविक हादसा नहीं, बल्कि एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित एयरोड्रोम आपातकालीन अभ्यास (मॉक ड्रिल) साहस-2026 का हिस्सा था। इस अभ्यास में विमान की असफल लैंडिंग के बाद दुर्घटना और आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। इसका उद्देश्य किसी बड़ी विमानन दुर्घटना के दौरान संबंधित एजेंसियों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को परखना था।अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित इस अभ्यास में करीब 250 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन विभाग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट की रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग टीम शामिल रही। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, डायल-112 तथा चंदन हॉस्पिटल और ओपी चौधरी हॉस्पिटल की मेडिकल टीमें भी मौजूद रहीं।मॉक ड्रिल के दौरान दुर्घटना की सूचना मिलते ही फायर टेंडर, एंबुलेंस, रेस्क्यू वाहन और विशेष उपकरण मौके पर तैनात किए गए। टीमों ने निर्धारित आपातकालीन प्रक्रियाओं के तहत बचाव कार्य किया। इस दौरान संचार व्यवस्था, संकट प्रबंधन, घायलों को सुरक्षित निकालने और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की तैयारियों का मूल्यांकन किया गया।एयरपोर्ट प्रवक्ता के मुताबिक, यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे अभ्यास से आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल अधिसूचित नोटम अवधि में आयोजित की गई, जिससे विमान संचालन प्रभावित नहीं हुआ और यात्रियों को भी कोई असुविधा नहीं हुई।