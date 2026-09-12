Lucknow News: बैंक कर्मी हड़ताल पर... बैंकों का गिरा शटर, खाताधारक मायूस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बैंककर्मी काफी समय से देशव्यापी प्रदर्शन, काला बैज धारण, एक्स व पोस्टर अभियान चला रहे थे। मांगें पूरी न होने पर शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। फोरम के राज्य संयोजक वाईके अरोड़ा के नेतृत्व में हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक में सभा एवं प्रदर्शन किया।सभा को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक, एलआईसी, सेबी, नाबार्ड आदि विभागों में पांच कार्यदिवस हैं। हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी की जा रही है। एसके संगतानी ने सरकार की ओर से थोपी गई भेदभावपूर्ण पीएलआई योजना को तुरंत स्थगित करने की मांग की। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जिन बैंकों ने अपने उच्चाधिकारियों को लाखों रुपये पीएलआई के नाम पर भुगतान किए हैं। उसे तत्काल वापस लिया जाए।प्रदर्शन में बैंक नेताओं आरएन शुक्ला, करुणेश शुक्ला, शकील अहमद, विभाकर कुशवाहा, अभिषेक तिवारी, राकेश पाण्डेय, गौरव चौरसिया, आशुतोष वर्मा, मनीष कांत, तारकेश्वर चौहान, ललित श्रीवास्तव, आकाश शर्मा, स्वाति सिंह, अनुषा दुबे, आनंद सिंह आदि ने कहा कि जब तक सरकार बैंककर्मियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर देती, संघर्ष जारी रहेगा।मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि हड़ताल से करीब ढाई हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित हुआ है। अब 28, 29 व 30 सितंबर को तीन दिवसीय और अक्तूबर में अनिश्चितकालीन देशव्यापी बैंक हड़ताल की जाएगी।दो हजार रुपये निकालने बैंक आए थे। यहां पहुंचकर हड़ताल का पता चला। खाते से तो रुपये निकले नहीं, अब किसी से उधार लेकर काम चलाएंगे। - मोहम्मद चांद, काकोरीरुपये निकालने के लिए स्टेट बैंक शाखा काकोरी गए थे। हड़ताल होने की वजह से धनराशि नहीं निकल सकी। अब दो दिन बाद काम हो सकेगा।- नीरज वर्मा, कठिनगरा, काकोरीजरूरी काम के चलते रुपये निकालने पंजाब नेशनल बैंक शाखा दिलावर नगर आए थे। हड़ताल के कारण रुपये नहीं निकल सके। अब जैसे तैसे काम चलाना पड़ेगा। - अनूप अवस्थी, भतोईया, रहीमाबाद