लखनऊ। चारबाग स्थित बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 62वां स्थापना दिवस समारोह बृहस्पतिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. अम्मार रिजवी रहे। अध्यक्षता माननीय डॉ. कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह ने की। मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रबंधक राजेश सिंह सहित अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। समारोह का विशेष आकर्षण चंद्रभानु गुप्त की एक युगदृष्टा विषय पर प्रस्तुति रही।

विज्ञापन