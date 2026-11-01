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यूपी: गाजियाबाद कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खां को किया गया पेश, समर्थकों और लोगों का लगा जमावड़ा

Sun, 01 Nov 2026 11:10 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 01 Nov 2026 11:10 AM IST
सार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। पेशी को लेकर कोर्ट परिसर के आसपास समर्थकों और लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ईडी की रिमांड मांगने की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

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Azam Khan was produced in Ghaziabad court amid tight security supporters and people gathered there
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। उनकी पेशी को लेकर कोर्ट परिसर के आसपास लोगों और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा और पूरे परिसर में सतर्कता बरती गई।

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दरअसल, आजम खां को शनिवार को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है।
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ईडी की टीम आजम खां को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। एजेंसी इस मामले में उनसे वित्तीय लेनदेन और ट्रस्ट से जुड़े मामलों में पूछताछ करना चाहती है।
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आजम खां की कोर्ट में पेशी की सूचना पर समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए।

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