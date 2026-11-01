यूपी: डिजिटल अरेस्ट कराने वाले सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा, चार ठिकानों पर छापे; छह अवैध सिम बॉक्स बरामद

बरामद उपकरणों की होगी तकनीकी जांच

एडीसीपी ने बताया कि बरामद सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए भेजा गया है। इनके इस्तेमाल, सिम कार्ड, कॉलिंग पैटर्न और नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

सौगात अस्थान चला रहा था पूरा नेटवर्क

एसीपी साइबर क्राइम शाहिदा परवीन ने बताया कि छानबीन में पता चला है कि जिन चार स्थानों से अवैध सिम बॉक्स बरामद किए गए, वे सभी सौगात अस्थान नाम के जालसाज ने किराए पर ले रखे थे। आरोपी ने जगहें किराए पर लेने के बाद वहां पूरा सिस्टम लगाया था। वह सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी भी करता था।



सौगात का नाम हाल ही में वाराणसी में पकड़े गए जालसाजों से पूछताछ के दौरान सामने आया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को उसके दो अलग-अलग पते वाले आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड पर कानपुर और दूसरे पर सुशांत गोल्फ सिटी का पता दर्ज है। एसीपी ने बताया कि हाल के दिनों में लखनऊ में हुई डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में भी बरामद सिम बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है।

