गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के बेटे की मौत मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने घटना पर शोक संदेश तक नहीं जारी किया है। वहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। आजम खां की जेल से रिहाई के बाद यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खां में अगर दम है तो अखिलेश यादव से कहें कि 2027 में किसी मुसलमान को प्रदेश मुख्यमंत्री घोषित करें। वहीं, सपा नेता आजम खां ने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। यूपी में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। चक्रवात अकवान के कारण प्रदेश में सर्दी जल्दी ही दस्तक देगी। एक अन्य खबर में बलरामपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। खबरें अब विस्तार से:

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