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Lucknow News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आज

Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
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Atul Maheshwari Scholarship Examination Today
लखनऊ। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन रविवार को लखनऊ सहित पांच शहरों में किया जाएगा। सुबह 11 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को सुबह नौ बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। इस दौरान प्रवेश पत्र की कॉपी और आधार कार्ड साथ में लाना अनिवार्य है। परीक्षा से पहले गेट पर हर परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड उसके आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा। परीक्षार्थी इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि मोबाइल या अन्य कोई कॉपी या डायरी साथ में लेकर न आएं नहीं तो उसे बाहर ही रखवा दिया जाएगा। बता दें कि राजधानी में ये परीक्षा सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज और पारा स्थित अवध कॉलीजिएट में होगी। परीक्षा में पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए कड़ी निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। निर्धारित समय के बाद केंद्र के भीतर किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश के अनुमति नहीं दी जाएगी।
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