Lucknow News: ईद मिलादुन्नबी पर जश्न का माहौल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:41 AM IST
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लखनऊ। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम-ए-पैदाइश की खुशी (ईद मिलादुन्नबी) के मुबारक मौके पर बुधवार को राजधानी में जश्न का माहौल रहा। बारिश की परवाह किए बगैर अकीदतमंदों ने झंडे-बैनर लेकर शहर में जुलूस निकाला। रास्ते में लोगों ने जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया और सबील लगा कर शामिल लोगों की खिदमत की। पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के इंतजाम किए गए।
अमीनाबाद स्थित झंडेवाला पार्क से जुलूस-ए-मदहे सहाबा निकाला गया। इसकी अगुवाई इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी, मौलाना अब्दुल बारी फारूकी और मौलाना मुहम्मद मुश्ताक ने की। जुलूस में 150 से अधिक अंजुमनें रंग-बिरंगे झंडे, बैनर और झांकी के साथ शामिल हुईं। ईदगाह पहुंचने पर जोहर की नमाज के बाद सीरतुन्नबी और सीरत-ए-सहाबा पर जलसा हुआ। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने इंसानियत, अमन और भाईचारे का संदेश दिया।
ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की ओर से दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस तय मार्ग से होते हुए ज्योतिबा फुले पार्क पहुंचा जहां जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी हुआ। अकीदतमंदों ने दुरूद-ओ-सलाम और नात पेश की। अलग-अलग इलाकों से निकले जुलूस भी दरगाह शाह मीना पहुंचकर मुख्य जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर मुफ्ती अबुल इरफान मियां ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम की जिंदगी इंसानियत के लिए आदर्श है। कार्यक्रम का समापन दुआ और सलातो सलाम के साथ हुआ।
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गंगा-जमुनी तहजीब की पेश की मिसाल
लखनऊ। जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान शहर की गंगा-जमुनी तहजीब देखने को मिली। हुसैनगंज क्षेत्र में हिंदू समाज की ओर से पंडित कृष्ण चंद्र शुक्ल ने जुलूस में शामिल मौलाना महमूदुल हसन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का माला पहनाकर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह रवायत पिछले दो दशक से चली आ रही है जिसका हम सभी पालन करते हैं।
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अमीनाबाद स्थित झंडेवाला पार्क से जुलूस-ए-मदहे सहाबा निकाला गया। इसकी अगुवाई इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी, मौलाना अब्दुल बारी फारूकी और मौलाना मुहम्मद मुश्ताक ने की। जुलूस में 150 से अधिक अंजुमनें रंग-बिरंगे झंडे, बैनर और झांकी के साथ शामिल हुईं। ईदगाह पहुंचने पर जोहर की नमाज के बाद सीरतुन्नबी और सीरत-ए-सहाबा पर जलसा हुआ। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने इंसानियत, अमन और भाईचारे का संदेश दिया।
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ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की ओर से दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस तय मार्ग से होते हुए ज्योतिबा फुले पार्क पहुंचा जहां जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी हुआ। अकीदतमंदों ने दुरूद-ओ-सलाम और नात पेश की। अलग-अलग इलाकों से निकले जुलूस भी दरगाह शाह मीना पहुंचकर मुख्य जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर मुफ्ती अबुल इरफान मियां ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम की जिंदगी इंसानियत के लिए आदर्श है। कार्यक्रम का समापन दुआ और सलातो सलाम के साथ हुआ।
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गंगा-जमुनी तहजीब की पेश की मिसाल
लखनऊ। जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान शहर की गंगा-जमुनी तहजीब देखने को मिली। हुसैनगंज क्षेत्र में हिंदू समाज की ओर से पंडित कृष्ण चंद्र शुक्ल ने जुलूस में शामिल मौलाना महमूदुल हसन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का माला पहनाकर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह रवायत पिछले दो दशक से चली आ रही है जिसका हम सभी पालन करते हैं।