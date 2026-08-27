Lucknow News: निवेश के नाम पर बुजुर्ग से ठगे 31.86 लाख रुपये

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राम कुमार के अनुसार, कुछ दिन पहले उन्हें सन ग्रेविटा कंपनी के नाम से व्हाट्सएप मेसेज मिला। मेसेज अनन्या कुलकर्णी के नाम से भेजा गया था। उसने खुद को अहमदाबाद का बताया। उसने फिनसोल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करने की बात कही। शेयर बाजार में 40 से 165 फीसदी मुनाफे का वादा किया। युवती ने लाभ का 20 फीसदी सेवा शुल्क लेने की बात कही। इस पर वह निवेश के लिए राजी हो गए। इसके बाद गुलटेक चंदानी नाम के युवक से बात कराई गई। जालसाजों की बातों में आकर उन्होंने पीएनबी पेंशन खाते से 31.86 लाख रुपये ट्रांसफर किए। उन्हें 67.36 लाख रुपये का मुनाफा बताया गया।राम कुमार के मुताबिक, रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने आनाकानी की और 20 फीसदी सेवा शुल्क और पूंजीगत लाभ कर की मांग की। रुपये जमा करने से मना करने पर उन्होंने रकम देने से इन्कार कर दिया। छानबीन करने पर उन्हें ठगी का पता चला।एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने जिन खातों में रुपये ट्रांसफर किए थे, उनके बारे में संबंधित बैंकों से जानकारी मांगी गई है। ठगी की रकम फ्रीज कराने का प्रयास किया जा रहा है।