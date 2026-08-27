फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Made to run around for 16 days, then FIR registered

Lucknow News: 16 दिन दौड़ाया, फिर दर्ज की एफआईआर

Thu, 27 Aug 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 27 Aug 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Made to run around for 16 days, then FIR registered
मोहनलालगंज। एक युवती ने बाराबंकी के फतेहपुर निवासी रेहान पर यौन शोषण, गर्भपात कराने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है। युवती 16 दिनों तक थाने के चक्कर काटती रही पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बुधवार को युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
विज्ञापन

पीड़िता के अनुसार, वह मोहनलालगंज के एक गांव में रेहान से मिली थी। रेहान ने शादी का झांसा देकर दो साल तक यौन शोषण किया। इसके बाद तीन माह का गर्भपात करा दिया।बाद में आरोपी ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने की बात कही। विरोध करने पर रेहान ने उसे मारापीटा। युवती का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद मोहनलालगंज पुलिस मामले को टालती रही। 16 दिनों तक थाने के चक्कर काटने के उसने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को थाने बुलाकर कार्रवाई की। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के मुताबिक, शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई। जांच में दोनों के बीच दोस्ती और साथ रहने की बात सामने आई है। आरोपी रेहान सूरत में एक निजी कंपनी में काम करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed