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सलमान को देखने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और प्रशंसक पहले से ही सभागार में मौजूद थे। भीड़ की वजह से जिन छात्रों को सभागार में जाने से रोक दिया गया, वे बाहर शोर मचाते रहे। सलमान ने प्रशंसकों से कहा कि वह दिल से सोचने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि दिल का काम खून पंप करना है जबकि सोचने का काम दिमाग का है। तीनों खान यानी सलमान, शाहरुख और आमिर को एक साथ फिल्म में देखने की प्रशंसकों की इच्छा पर उन्होंने कहा कि यह संभव भी हो सकता है। इस दौरान विद्यार्थियों से सलमान ने मुस्कुराकर पूछा कि यहां उनकी पढ़ाई भी हो रही है या नहीं। इस पर ठहाके गूंज उठे। प्रशंसकों की फरमाइश पर उन्होंने गाना भी सुनाया।मेरे परिवार में हर धर्म का सम्मानपरिवार का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि उनके घर में हर धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान होता है। उनके घर में हर धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। घर के सहयोगियों के साथ भी अपनेपन का व्यवहार रहा है। सभी के लिए एक जैसा खाना बनता है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अपने जीवन का मंत्र साझा करते हुए कहा कि जीवन में सीधे जाओ और अगर टर्न मारो तो राइट टर्न मारो, यानी सही टर्न मारो। सलमान ने संघर्ष के दिनों को भी याद किया। बताया कि काम न मिलने का डर आज भी उनके भीतर कहीं है।पहली कमाई का राज भी खोलासलमान ने बताया कि उनकी पहली कमाई 35 रुपये थी जो उन्हें ताजमहल में आयोजित कार्यक्रम में डांस करने पर मिले थे। उन्होंने अन्य डांसरों के साथ पीछे खड़े होकर परफॉर्म किया था। बताया कि कभी उनका सपना केवल दस लाख रुपये कमाने का था। यह सपना 30-40 साल पहले ही पूरा हो गया। अब अगर सबकुछ छिन जाए तो भी वह खुद को फायदे में मानेंगे।सपना था ऐसी कार हो जिसका शीशा बटन दबाने से ऊपर हो जाए : चित्रांगदासमारोह में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने अपने शुरुआती दिनों और सपनों को साझा किया। बताया कि कभी उन्होंने अभिनेत्री बनने या मुंबई आकर फिल्म स्टार बनने का सपना नहीं देखा था। उनका पहला सपना एक ऐसी कार खरीदना था जिसकी खिड़की का शीशा बटन दबाने से ऊपर हो जाए। उन्होंने कहा कि जिंदगी ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है और वह इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। चित्रांगदा सिंह ने कहा कि सलमान खान सेट पर केवल शूटिंग करने और काम खत्म करके घर लौटने वाले कलाकार नहीं हैं बल्कि वह सेट पर पूरी जिंदगी जीते हैं। वहां उनका जिम होता है, कहीं पेंटिंग भी करते रहते हैं। शूटिंग के बीच में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने भी पहुंच जाते हैं।चित्रांगदा सिंह ने फिल्म निर्माण को लेकर बताया कि वह खुद को फुलटाइम प्रोड्यूसर नहीं मानतीं, बल्कि पैशन प्रोड्यूसर कहना पसंद करती हैं। उन्होंने फिल्म ''''सूरमा'''' का जिक्र किया, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अभिनय किया था। साथ ही बताया कि एक और फिल्म का वह सहायक के रूप में निर्माण करने जा रही हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सलमान खान के साथ मंच साझा करेंगी। यह उनके लिए भी खास अनुभव है।