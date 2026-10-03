Lucknow News: अर्णवी, मेगन, किमाया व प्रज्ज्वल जीते

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प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग की स्पर्धाएं शामिल हैं। गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में मुकाबले खेले जा रहे हैं। बालिका अंडर-15 एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्णवी पाठक ने एकांशी सिंह को 30-7 से हराया। किमाया सिंह ने शोभना सिंह भदौरिया को 30-24 से शिकस्त दी। सारा अली ने पंखुड़ी मौर्या को 30-9 से मात दी। ऋद्धि दुबे ने सांची सिंह को 30-27 से हराया। कस्तूरी सिंह ने सान्वी शुक्ला को 30-10 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। मेगन प्रकाश ने रिया वर्मा को 30-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।अंडर-17 एकल में प्रज्ज्वल पाठक ने आरिज खान को 30-2 से हराया। तथास्तु राय ने अरिंजय सिंह को 30-15 से शिकस्त दी। बालिका वर्ग में कस्तूरी सिंह ने महक सिंह को 30-20 से हराया। बालक अंडर-11 में आयुष ने अंशुमान को 30-6 से मात दी। तेजस प्रताप सिंह ने विभू सिंह को 30-19 से हराया।बालिका अंडर-11 वर्ग में अदिति झा ने ईशरानी सिंह को 30-8 से पटखनी दी। बालिका अंडर-13 के प्री क्वार्टर फाइनल में अनायिका ने आराध्या अवस्थी को 30-12 से हराया। किमाया सिंह ने आराध्या को 30-6 से शिकस्त दी। अभिसारिका सिंह ने अंबिका झा को 30-20 से हराया। रिधिमा अग्रवाल, एकांशी सिंह और अदिति झा ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।