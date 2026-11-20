Lucknow News: एसी एक्सप्रेस में लगेगा अतिरिक्त कोच
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:49 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:49 AM IST
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लखनऊ। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल शुक्रवार से लखनऊ-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का अतिरिक्त कोच लगाएगा। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 12429 लखनऊ-नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 20 नवंबर को लखनऊ से तथा ट्रेन संख्या 12430 नई दिल्ली-लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 21 नवंबर को नई दिल्ली से एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इसके बाद ट्रेन में कुल 22 कोच हो जाएंगे।
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