Lucknow News: फार्मा छात्र के अपहरण का आरोप, तीन के खिलाफ एफआईआर

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सबिता के मुताबिक, परीक्षित सैरपुर स्थित हॉस्टल में रहता था। 28 दिसंबर 2025 को वह संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। आठ जनवरी को इंदिरानगर के सर्वोदय नगर निवासी उनके बहनोई रवि कुमार सिंह ने सैरपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।सबिता ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें जानकारी मिली कि परीक्षित का मोबाइल बस्ती के परशुरामपुर निवासी सुजीत यादव और रवि यादव और गोंडा के नवाबगंज निवासी कन्हैया लाल चला रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने तीनों पर बेटे का अपहरण कर उसे छिपाकर रखने का आरोप लगाया।पूछताछ में बोले आरोपी- छात्र ने ऑनलाइन बेचा था मोबाइलसैरपुर थाना प्रभारी मनोज कोरी ने बताया कि सर्विलांस के जरिये पुलिस की दो टीमों ने तीनों आरोपियों से संपर्क कर पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि तीनों साथ रहते हैं। परीक्षित ने कुछ माह पहले अपना मोबाइल ऑनलाइन उन्हें बेच दिया था, इसलिए वे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। छात्र कहां है, इसकी जानकारी होने से उन्होंने इन्कार किया। थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस छात्र का पता लगाने का प्रयास कर रही है।