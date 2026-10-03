Lucknow News: अस्पताल में व्यापारी नेता पर कैंची से हमले का आरोप

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एफआईआर के मुताबिक बाराबंकी के लोनीकटरा क्षेत्र के खैरा बीरू गांव निवासी चमेली गौतम को पथरी के इलाज के लिए करीब एक सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक गॉलस्टोन का ऑपरेशन करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर पहुंचने के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बृहस्पतिवार शाम उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उनके बेटे अमरीश गौतम ने इलाज से संबंधित दस्तावेज और डिस्चार्ज समरी मांगी। अमरीश के साथ व्यापार मंडल के प्रीतम मिश्रा अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल के डॉ. हरेंद्र यादव और डॉ. विवेक गुप्ता से विवाद हो गया और डॉक्टरों ने कैंची से हमला कर उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया। सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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नगराम। अर्जुनगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रीतम मिश्रा ने अर्जुनगंज स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल डॉ. हरेंद्र यादव और डॉ. विवेक गुप्ता पर मारपीट और कैंची से हमला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की है।