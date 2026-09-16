Lucknow News: अब हिंदी में एआई का कोर्स कर सकेंगे एकेटीयू के छात्र
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:40 AM IST
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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के छात्र अब हिंदी में एआई का कोर्स निशुल्क कर सकेंगे। यह कोर्स एचसीएल गुवी और ओपेन एआई ने एकेटीयू के साथ मिलकर लॉन्च किया है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने मंगलवार को विश्वविद्यालय में हिंदी में एआई कोर्स ''द भारत एआई इनीशिएटिव'' लॉन्च किया।
पहले चरण में कंपनी की ओर से एकेटीयू के छात्रों के लिए यह कोर्स उपलब्ध होगा। इसके बाद संबद्ध कॉलेजों के छात्र भी इसे निशुल्क कर सकेंगे। कंपनी ने प्रदेश के छात्रों की जरूरत को देखते हुए कोर्स हिंदी में तैयार किया है। ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। वर्तमान और भविष्य में रोजगार और उद्यमिता के लिए एआई सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। इसलिए इस कोर्स के जरिये छात्र आसानी से एआई को समझ सकेंगे।
कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि डेढ़ घंटे के कोर्स में एआई विशेषज्ञ छात्रों को चैट जीपीटी टूल के सही उपयोग की जानकारी देंगे। एआई टूल को कमांड देने का सही तरीका बताएंगे। ताकि छात्र इस तकनीकी को बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। साथ ही विभिन्न टूल की भी जानकारी दी जाएगी। हिंदी में कोर्स होने से छात्र आसानी से इसे समझ पाएंगे।
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सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के निदेशक प्रो. एसपी शुक्ल ने कहा कि आज एआई की दखल हर जगह है। भविष्य में आगे सफलता पानी है तो इसे अपनाना होगा। लेकिन एआई के सही इस्तेमाल पर ज्यादा जोर होना चाहिए। एचसीएल गुवी के फाउंडर व सीईओ अरुण प्रकाश ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य 10 लाख छात्रों तक इस कोर्स को ले जाना है।
डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रो. अरुणिमा वर्मा ने कहा कि यह कोर्स एकेटीयू के छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रो. राजीव कुमार, एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा, उप परीक्षा नियंत्रक नेहा श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला व एचसीएल ग्रुप की एसोसिएट डायरेक्टर जीयूवी कीर्ति कर्म चंदानी आदि उपस्थित थे।
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पहले चरण में कंपनी की ओर से एकेटीयू के छात्रों के लिए यह कोर्स उपलब्ध होगा। इसके बाद संबद्ध कॉलेजों के छात्र भी इसे निशुल्क कर सकेंगे। कंपनी ने प्रदेश के छात्रों की जरूरत को देखते हुए कोर्स हिंदी में तैयार किया है। ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। वर्तमान और भविष्य में रोजगार और उद्यमिता के लिए एआई सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। इसलिए इस कोर्स के जरिये छात्र आसानी से एआई को समझ सकेंगे।
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कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि डेढ़ घंटे के कोर्स में एआई विशेषज्ञ छात्रों को चैट जीपीटी टूल के सही उपयोग की जानकारी देंगे। एआई टूल को कमांड देने का सही तरीका बताएंगे। ताकि छात्र इस तकनीकी को बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। साथ ही विभिन्न टूल की भी जानकारी दी जाएगी। हिंदी में कोर्स होने से छात्र आसानी से इसे समझ पाएंगे।
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सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के निदेशक प्रो. एसपी शुक्ल ने कहा कि आज एआई की दखल हर जगह है। भविष्य में आगे सफलता पानी है तो इसे अपनाना होगा। लेकिन एआई के सही इस्तेमाल पर ज्यादा जोर होना चाहिए। एचसीएल गुवी के फाउंडर व सीईओ अरुण प्रकाश ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य 10 लाख छात्रों तक इस कोर्स को ले जाना है।
डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रो. अरुणिमा वर्मा ने कहा कि यह कोर्स एकेटीयू के छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रो. राजीव कुमार, एसोसिएट डीन इनोवेशन डॉ. अनुज कुमार शर्मा, उप परीक्षा नियंत्रक नेहा श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला व एचसीएल ग्रुप की एसोसिएट डायरेक्टर जीयूवी कीर्ति कर्म चंदानी आदि उपस्थित थे।