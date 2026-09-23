एकेटीयू: छात्र करेंगे आईआईटी मद्रास का डिजाइन एआई कोर्स

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विश्वविद्यालय ने संबद्ध संस्थानों के छात्रों को यह कोर्स कराने के लिए सीआईआई के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत एआई-एमएल के इस नए कोर्स को विश्वविद्यालय के छात्र कर सकेंगे। सीआईआई ने यह कोर्स एचपी के साथ मिलकर 30 घंटे का बनाया है। यह ऑनलाइन कोर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से यह कोर्स आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों ने युवाओं के लिए तैयार किया है।कुलपति प्रो. जेपी पांडेय व डीन यूजी प्रो. अनुराग त्रिपाठी की ओर से कॉलेजों को जारी पत्र में कहा गया है कि एक क्रेडिट का यह कोर्स अकादमिक संस्थानों के नियमों के तहत है। वर्तमान उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया यह 30 घंटे का कोर्स युवाओं को एआई में विशेषज्ञ बनाने में मदद करेगा। इसके तहत एआई, मशीन लर्निंग और पाइथन तकनीकी की पूरी समझ विकसित होगी। डाटा एनालिसिस, नमपाई व पंडास की जानकारी मिलेगी।उन्होंने बताया कि साथ ही डाटा एनालिसिस व डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। मशीन लर्निंग के साथ रिगरेशन, क्लासिफिकेशन व क्लस्टरिंग के बारे में छात्र जानेंगे। जेनेरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एवं एआई असिस्ट कोडिंग भी सीखेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल, केस स्टडी और उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। ताकि छात्र इन नई तकनीकी में दक्ष बन सकें। उन्होंने अधिक से अधिक छात्रों को इस कोर्स के लिए पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।