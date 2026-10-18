एकेटीयू: प्रवेश पत्र पर दिए क्यूआर से लग रही हाजिरी

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने परीक्षा में सुधार और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक के लिए एक नया प्रयोग किया है। इसके तहत विवि कैरी ओवर परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड लगाकर उपस्थिति जांचने की प्रक्रिया शुरू की है। मौजूदा समय में आधार आधारित फेस रिकग्निशन आदि से विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने की व्यवस्था है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि शहर के एक केंद्र में क्यूआर से उपस्थिति जांचने की व्यवस्था का प्रयोग हो रहा है। प्रयोग सफल रहने पर इसे दिसंबर की मुख्य सेमेस्टर परीक्षा में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एआई आधारित क्यूआर व्यवस्था की खासियत यह है कि इसे स्कैन करते ही विद्यार्थियों का पूरा विवरण दिख जाता है। इससे विद्यार्थियों की जगह कोई दूसरा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। साथ ही जाली प्रवेश पत्र भी नहीं बनाया जा सकेगा। विवि की ओर से निर्धारित व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड स्कैन करने पर ही विद्यार्थियों का विवरण दिखेगा। ऐसे में इसे कोई और स्कैन भी नहीं कर सकेगा। कुलपति ने बताया कि क्यूआर कोड को गेट पर ही स्कैन करने की व्यवस्था की जाएगी। क्यूआर स्कैन होने और विवरण के मिलान के बाद ही विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।