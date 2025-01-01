Lucknow News: गुलाबी ठंड के बीच राजधानी की हवा बिगड़ी

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मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिन सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। दिन के तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं, जबकि रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल दिन का मौसम सामान्य रहेगा और सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों तापमान शुक्रवार के करीब बराबर रहे।शनिवार को राजधानी के सभी छह वायु गुणवत्ता मापक केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता औसत से खराब रही। अलीगंज, लालबाग और तालकटोरा में एक्यूआई 200 से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं, बीबीएयू, गोमतीनगर और कुकरैल में हवा मध्यम श्रेणी में रही।ये रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)गोमतीनगर- 142 - पीली श्रेणी -मध्यमबीबीएयू- 145 - पीली श्रेणी -मध्यमकुकरैल- 140 - पीली श्रेणी -मध्यमलालबाग- 283 - ऑरेंज श्रेणी- खराबतालकटोरा- 254 - ऑरेंज श्रेणी- खराबअलीगंज - 261 - ऑरेंज श्रेणी- खराब