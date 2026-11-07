Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Accused of blackmail and pressuring for religious conversion arrested

Lucknow News: ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Accused of blackmail and pressuring for religious conversion arrested
गुडंबा। नाबालिग को स्कूल आते-जाते परेशान करने, अशोभनीय टिप्पणियां करने और धमकाने के मामले में पुलिस ने रजौली निवासी मो. सईद (33) को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने बालिका को फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैकमेल किया। साथ ही उस पर इस्लाम अपनाने और शादी करने का दबाव बनाया।
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, गुडंबा निवासी बालिका की मां ने 25 जून को इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी। इसके आधार पर गुडंबा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्र के मुताबिक, शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर रजौली पुलिया के पास से आरोपी मो. सईद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इस मामले में शामिल एक बाल अपचारी को पुलिस पहले ही न्यायिक संरक्षण में भेज चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed