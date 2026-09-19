फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Accused of beating a student and robbing him of a chain and cash following a minor collision

Lucknow News: मामूली टक्कर पर छात्र को पीटने और चेन-नकदी लूटने का आरोप

Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Accused of beating a student and robbing him of a chain and cash following a minor collision
पिटाई से घायल नीरज मौर्या।
गुडंबा। स्कूटी की मामूली टक्कर के बाद मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर निवासी विधि छात्र नीरज मौर्या (30) ने दो भाइयों समेत अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनके गले से करीब 10 ग्राम सोने की चेन और 20 हजार रुपये लूट लिए। गुडंबा पुलिस ने लूट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

बाराबंकी-अयोध्या हाईवे स्थित अवध इंस्टीट्यूट में विधि प्रथम वर्ष के छात्र नीरज के मुताबिक, 16 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह स्कूटी से घर जा रहे थे। चंद्रकुंज मैरिज लॉन के पास उनकी स्कूटी की राजीवनगर निवासी नदीम से मामूली टक्कर हो गई। आरोप है कि नदीम ने भाई फहीम और अन्य लोगों के साथ उसे घेर लिया। लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। शोर मचाने पर युवती समेत अन्य लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
विज्ञापन

नीरज का आरोप है कि गुडंबा पुलिस ने तहरीर से लूट की बात हटाने का दबाव बनाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त तरुण गाबा से शिकायत की। उनके आदेश पर गुडंबा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। एसीपी गाजीपुर अतुल पांडेय ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पिटाई से घायल नीरज मौर्या।

पिटाई से घायल नीरज मौर्या।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed