Lucknow News: छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

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एसीपी शकील अहमद ने बताया कि 19 सितंबर को छात्रा की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 22 वर्षीय बेटी बीएससी नर्सिंग की छात्रा है। वह कॉलेज जा रही थी तभी कार चालक मोहित यादव ने उसका पीछा किया। आरोपी ने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया और बेटी को कार में बैठने का दबाव बनाया। बेटी के ऑटो से जाने के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा कर छेड़छाड़ की। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी मोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग में चालान किया।

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लखनऊ। पारा पुलिस ने बीएससी नर्सिंग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी मोहित यादव उर्फ कल्लू (33) को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी मुन्नू खेड़ा, पारा का निवासी है।