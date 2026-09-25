Lucknow News: महिला के गाल पर दांत से काटने और बेटी के कपड़े फाड़ने का आरोप

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पहले पक्ष की ओर से दर्ज एफआईआर के जरिये शख्स ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 6:40 बजे वह उठे तो देखा कि घर के सामने खड़ी उनकी एसयूवी में आग लगी हुई थी। आरोप है कि आग राजेश तिवारी, सचिन, संगीता तिवारी और राहुल ने रंजिश के चलते लगा दी। विरोध करने पर चारों आरोपी उनके घर आ धमके और गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने पत्नी के गाल पर दांत से काट लिया। पत्नी लहूलुहान होकर गिर पड़ी, तो आरोपी उनके कपड़े फाड़ने लगे। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने उन्हें भी पीट दिया और बेटी के भी कपड़े फाड़ डाले। हंगामा बढ़ने पर आरोपी वहां से भाग निकले। वहीं, सचिन ने पहले पक्ष पर बुधवार सुबह करीब छह बजे पिता राजेश तिवारी की पिटाई करने और सोने की चेन व नकदी लूटने का आरोप लगाया है।पुलिस पर आरोप दिव्यांग का हवाला देते हुए नहीं की कार्रवाईपहले पक्ष की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने सचिन के दिव्यांग होने का हवाला दिया और उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इससे आरोपी का मनोबल बढ़ गया और वह बाहर निकलने पर हत्या की धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। मामले में पुलिस ने एक आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। फुटेज और जांच में पता चला कि पहले मारपीट पहले पक्ष ने की थी। बचाव में दूसरे पक्ष ने पिटाई की, जबकि एसयूवी में आग दूसरे पक्ष ने नहीं लगाई थी।