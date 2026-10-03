Lucknow News: आप ने मुख्य चुनाव आयुक्त की निकाली सांकेतिक अर्थी

लखनऊ। जीपीओ पार्क पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को तार-तार और पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उनकी सांकेतिक अर्थी निकाली। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी प्रमुख पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में यूपी प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी से भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। इस दौरान अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल, लखनऊ जिलाध्यक्ष इरम रिजवी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा आदि थे।

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