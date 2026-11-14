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Lucknow News: आज शाम लखनऊ पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन

Sat, 14 Nov 2026 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:46 AM IST
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A special train will arrive in Lucknow this evening
प्रतीकात्मक। 
लखनऊ। छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन शनिवार को एक फेरे के लिए चंडीगढ़-मऊ स्पेशल ट्रेन चलाएगा। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 04532 शनिवार को चंडीगढ़ से सुबह छह बजे चलकर अंबारा कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से यह रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, औड़िहार होते हुए सुबह चार बजे मऊ पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर की बोगियां होंगी।
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