Lucknow News: आज शाम दूर हो जाएगा पांच लाख की आबादी का पेयजल संकट

विज्ञापन

जलकल के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि चेक डैम से कठौता झील तक पानी पहुंचाने के लिए नहर के पानी का स्तर 5.16 मीटर तक होना चाहिए। इस कारण लखीमपुर से पानी छोड़े जाने के बावजूद झील तक पानी शनिवार सुबह ही पहुंच पाएगा। ऐसे में शनिवार सुबह कुछ दिक्कत रहेगी पर शाम से जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। झील को पूरी तरह भरने में 15 दिन लगेंगे। गौरतलब है कि मरम्मत कार्य के कारण शारदा नहर एक महीने से बंद थी।कटौती के साथ हुई आपूर्तिअधिशासी अभियंता ने बताया कि इंदिरानगर और गोमतीनगर की पानी की टंकियां भरने के लिए शुक्रवार को सुबह और शाम को दो-दो घंटे ही आपूर्ति की गई। किल्लत दूर करने के लिए नलकूप चलाने के साथ मांग पर टैंकर भी लगाए गए।